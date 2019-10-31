شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نجوم الأهلى فى الطريق للإمارات لدخول معسكر مغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة النادى الأهلى عبر تويتر صوراً من مغادرة الفريق الأحمر للقاهرة متوجهاً للإمارات للدخول فى معسكر خارجى.

ويطير فريق الأهلى اليوم الخميس، إلى الإمارات لإقامة معسكر خارجى يستمر ستة أيام يخوض خلالها المارد الأحمر مباراة ودية فى إطار استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدورى المتوقفة حاليًا لارتباطات المنتخب الأول بمباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021)، ولارتباط المنتخب الأولمبى بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويشارك فى المعسكر لاعبو الأهلى الدوليين (أحمد فتحى ومحمد الشناوى ومحمد هانى ومحمود وحيد ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات) قبل انضمامهم للمنتخب الأول بعد انتهاء المعسكر.

وسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارى البعثة أمس للترتيب لملاعب التدريب وحجز الفندق وغيرها من الأمور المتعلقة بالمعسكر.



اجاى

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جيرالدو



سعد سمير ومارسيلو



فايلر



قفشة



محمد الشناوى



محمد هانى