الارشيف / اخبار الرياضه

صور.. نجوم الأهلى فى الطريق للإمارات لدخول معسكر مغلق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نجوم الأهلى فى الطريق للإمارات لدخول معسكر مغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة النادى الأهلى عبر تويتر صوراً من مغادرة الفريق الأحمر للقاهرة متوجهاً للإمارات للدخول فى معسكر خارجى.

ويطير فريق الأهلى اليوم الخميس، إلى الإمارات لإقامة معسكر خارجى يستمر ستة أيام يخوض خلالها المارد الأحمر مباراة ودية فى إطار استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدورى المتوقفة حاليًا لارتباطات المنتخب الأول بمباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021)، ولارتباط المنتخب الأولمبى بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويشارك فى المعسكر لاعبو الأهلى الدوليين (أحمد فتحى ومحمد الشناوى ومحمد هانى ومحمود وحيد ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات) قبل انضمامهم للمنتخب الأول بعد انتهاء المعسكر.

وسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارى البعثة أمس للترتيب لملاعب التدريب وحجز الفندق وغيرها من الأمور المتعلقة بالمعسكر.

اجاى
اجاى

 

Advertisements
جيرالدو
جيرالدو

 

سعد سمير ومارسيلو
سعد سمير ومارسيلو

 

فايلر
فايلر

 

قفشة
قفشة

 

محمد الشناوى
محمد الشناوى

 

محمد هانى
محمد هانى

 

نجوم الاهلى
نجوم الأهلى
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. نجوم الأهلى فى الطريق للإمارات لدخول معسكر مغلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا