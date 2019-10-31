شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة مصير صالح جمعة في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جهاز الكرة بـ الأهلي أن صالح جمعة لاعب الفريق مُستمر بالقلعة الحمراء وليس صحيحًا أن هناك مطالب فنية من السويسري رينيه فايلر بالاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفي هذا الشأن قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة إن المدير الفني لم يتحدث عن أي لاعب وتحديدًا صالح جمعة بشأن الرحيل عن النادي في يناير، موضحًا أن الجهاز الفني يدفع بجميع اللاعبين من أجل مشاهدتهم والتعرف على مستوياتهم بشكل قريب، وشدد مدير الكرة على أن علاقة صالح بالجهاز الفني قوية ولا توجد بينهما خلافات.

وعلّق مدير الكرة: الكرة دائمًا في ملعب صالح جمعه وعدم مشاركته أمر فني يخضع للمدير الفني وهو في الفترة الماضية كان يؤدي بشكل جيد جدًا في التدريبات وأنتظر منه الكثير لأن لديه الكثير، مُضيفًا: ليست هناك مشكلة مع صالح جمعه في الناحية النظامية والإدارية أما الاختيارات الفنية واللعب فهي أمور تخضع لرؤية المدير الفني والموسم مازال طويل جدا وسنحتاج جميع اللاعبين، مؤكدًا أنه يتعامل مع صالح جمعة بالنظام واللوائح هي الفيصل في النهاية.