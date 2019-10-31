شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يبدأ الاستعداد لودية الإسماعيلى بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار منح لاعبيه راحة بعد الخسارة من حرس الحدود بهدفين مقابل هدف أمس الأربعاء فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب المصانع الحربية

ومن المقرر أن يستأنف الإنتاج الحربى تدريباته اليوم الخميس استعداداً لمواجهة الإسماعيلى ودياً السبت المقبل فى إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدورى.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.

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وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2، حيث سجل عبد الله السعيد الهدف الأول لبيراميدز فى الدقيقة 40 وعزز إيريك تراوى التقدم لفريقه فى الدقيقة 45، وأحرز عبد الله السعيد الهدف الثانى له فى المباراة والثالث لبيراميدز فى الدقيقة 65، فيما سجل معاذ الحناوى الهدف الأول للإنتاج فى الدقيقة 79 من ركلة جزاء وقلص محمد فييرا الفارق للعجلات الحربية فى الدقيقة 83 فى المباراة التى جرت على استاد السلام بالجولة الخامسة للدورى.

وحقق الإنتاج الحربى فوزين وتلقى ثلاثة هزائم منذ انطلاق مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة سموحة فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 24 نوفمبر المقبل.