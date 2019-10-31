"ليس في مصلحتنا".. كيف علّق حسام عاشور على توقف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد حسام عاشور قائد فريق النادي الأهلي، أن توقف مسابقة الدوري العام ليس في مصلحة فريقه، لافتًا إلى أن توقف المسابقة لمدة ما يقرب من شهر ونصف ستأثر على الفريق.

وأضاف عاشور في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"سنحتاج للوقت من أجل العودة لمستوانا، توقف الدوري ليس من مصلحتنا".

عاشور رد على الانتقادات الموجهة إليه بشأن الحديث عن بطولاته مع القلعة الحمراء، قائلاً :"متعجب من حديث الناس عن البطولات التي حققتها مع الأهلي، البعض يظن أن هذه مكايدة لكن غير صحيح".

وتابع :"بطولاتي مع الأهلي واقع وبعد مجهود استمر لما يقرب من 14 عامًا".

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وحول رغبته في الانضمام للمنتخب المصري مع المدرب حسام البدري، رد :"الأمل موجود وباب المنتخب مفتوح للجميع، لكن أريد الحديث بصراحة أنا لم أنضم مع حسن شحاتة في عز تألقي وفي سن 23 عامًا".

عاشور أنهى حديثه عن مدرب الفريق رينيه فايلر والنتائج التي حققها منذ توليه قيادة الأهلي، ليكشف :"الجميع قبل تولي فايلر كان متخوفًا نظرًا لعدم امتلاكه سيرة ذاتية، لكن كل مدرب يعمل في فريق كبير يريد النجاح وهذا ما يقوم به فايلر الآن بعد البداية المميزة في أول ست مباريات".

وحقق فايلر بداية مميزة مع الأهلي سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي، فالفريق الأحمر فاز في أول ثلاث جولات بالدوري كما تخطى دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بجانب التتويج بالسوبر المصري على حساب الغريم الزمالك.