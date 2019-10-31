الزمالك يستأنف تدريباته صباح اليوم الخميس

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي. من المقرر أن يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر عقب أدائه التدريب الصباحي. مغلقًا بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر عقب أدائه التدريب الصباحي. كان الفريق بقيادة الصربي ميتشو، المدير الفني، حصل على راحة لمدة ٦ أيام عقب الفوز على جينراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد، في إياب دور ٣٢ لدوري أبطال أفريقيا وتأهل لدور المجموعات الأفريقي. المدير الفني، حصل على راحة لمدة ٦ أيام عقب الفوز على جينراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد، في إياب دور ٣٢ لدوري أبطال أفريقيا وتأهل لدور المجموعات الأفريقي.

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