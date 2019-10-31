رياضة | سموحة يطلب ضم نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سموحة يطلب ضم نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، في التفاوض مع إدارة الزمالك للتعاقد مع الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم القلعة البيضاء، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتحدث رئيس سموحة مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بشأن ضم كاسونجو، على سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية، بعد فسخ عقده مع الوداد المغربي.

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ومن المنتظر أن يعود كاسونجو سيعود إلى مصر وسيتم حسم مصيره في الفترة المقبلة بعد عرض سموحة، خصوصا أن الزمالك يرغب في صفقة تبادلية بضم حسام حسن مهاجم الفريق السكندري.

وكان كاسونجو، قد رحل عن الزمالك في يناير 2019 إلى فريق الوحدة السعودي، ومنه إلى الوداد المغربي مطلع الموسم الحالي، لكنه فسخ عقده مؤخرا.