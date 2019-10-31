رياضة | الأهلي يطير إلى الإمارات لخوض المعسكر الخارجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يطير إلى الإمارات لخوض المعسكر الخارجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادرت مطار القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متجهة إلى الإمارات لخوض المعسكر الخارجي هناك.

ويستمر المعسكر الخارجي للفريق الأحمر لمدة أسبوع، وذلك في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية خلال المعسكر الخارجي يسعى خلالها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر الوقوف على مستوى لاعبيه قبل المرحلة المقبلة.

وتتوقف بطولة الدوري المصري حاليًا بسبب خوض منتخب مصر الأوليمبي بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ عام والتي ستقام في مصر والمؤهلة لأولمبياد ٢٠٢٠.