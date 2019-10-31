رياضة | بنزيمة وفالفيردي الأعلى تقييمًا في مباراة ريال مدريد وليجانيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنزيمة وفالفيردي الأعلى تقييمًا في مباراة ريال مدريد وليجانيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كاسحًا على ضيفه ليجانيس بخمسة أهداف دون رد في الجولة الحاجية عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

ونجح الفريق الملكي في استعادة طريق الانتصارات مجددًا بعدما خسر في الجولة الماضية أمام ريال مايوركا بهدف دون رد.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم الخميس عن تقييم لاعبي الفريق الملكي بعد مباراة الأمس، والتي حسمها لصالحه بخماسية نظيفة.

واحتل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ولاعب الوسط الأوروجوياني فالفيردي الأعلى تقييمًا في المباراة وفقًا لصحيفة الماركا الإسبانية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني على سلم ترتيب الليجا بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة صاحب الصدارة.