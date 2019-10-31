رياضة | تصريح مثير من زيدان بشأن كاسميرو وفالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير من زيدان بشأن كاسميرو وفالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، سر انتصار الملكي العريض على ليجانيس بنتيجة 5-0 في إطار الأسبوع الـ11 بالليجا.

وقال زيدان تصريحاته التي نقلتها صحيفة أس الإسبانية قائلًا: "لقد سجلنا هدفين في 10 دقائق، ثم أصبحت المباراة أسهل بالنسبة لنا، في كل مباراة عليك أن تعاني وتعاني في مرحلة ما، أنا سعيد للغاية لتسجيل العديد من الأهداف والخروج بشباك نظيفة".

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وعن كاسيميرو، علق زيدان قائلا:" لا أعرف متى سيستريح كاسيميرو، ليس بعد، نحن بخير هكذا وسنرى".

وبسؤاله، هل هذه أفضل مباراة للريال هذا الموسم، رد زيدان: ‘‘لا أظن ذلك، لقد بدأنا بشكل جيد وسهلنا الأمور على أنفسنا، أنا سعيد بالفعل، ولكني لا أعتقد أنها المباراة الأفضل، لقد سجلنا خمسة أهداف وخرجنا بشباك نظيفة، لذلك عليك أن نكون سعداء‘‘.

ثم تطرق زيدان للثناء على فيدي فالفيردي، حيث قال: "إذا لعب، فهذا لشيء ما، إنه الحاضر والمستقبل لنا، إنه جيد بدنيًا وقوي وسريع جدًا، ومميز على الصعيدين الهجومي والدفاعي".