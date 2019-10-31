رياضة | اليوم.. الأهلي يطير إلي الإمارات لبدء المعسكر الخارجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الأهلي يطير إلي الإمارات لبدء المعسكر الخارجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسافر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لبدء المعسكر الخارجي الخاص بالفريق الأحمر، والمقرر إنطلاقه غداً.

ومن المتفق عليه إستمرار المعسكر لمدة ستة أيام، وإقامة مباراة، مع فريق العروبة الإماراتي ويسعي مسؤولوا الفريق الأول، لإيجاد ودية أخري خلال الساعات القليلة القادمة.

ويستعد المارد الأحمر بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، إلي مواجهات بطولة الدوري وكأس مصر، والبطولة الإفريقية، وإعداد الفريق بدنياً ونفسياً وفنياً، قبل العودة للمنافسات المتوقفة حالياً.

ويشهد الدوري المحلي فترة توقف لارتباطات المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة والمقرر إقامتها بالكاميرون في 2021، كما يرتبط المنتخب الأولمبي بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة والمقامة بمصر في أول نوفمبر المقبل، والتي تؤهل لأولمبياد طوكيو 2020.

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وبتواجد في المعسكر لاعبي الاهلي الدوليين وهم: "أحمد فتحي ومحمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود وحيد ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، ومن المقرر إلتحاقهم بالمنتخب الأول عقب انتهاء المعسكر الخارجي للأهلي.

وكان قد إعتذر فريق بني ياس عن مواجهة الأهلي ودياً، بسبب إرتباطه بمواجهات الدوري الإماراتي، ليكتفي الأهلي بمواجهة العروبة.

الجدير بالذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري، قد سبقا البعثة أمس الأربعاء للترتيب لملاعب التدريب وحجز الفندق وغيرها من الأمور المتعلقة بالمعسكر، كما يكثف الثنائي جهوده للإتفاق مع أحد فرق الدوري الإماراتي لإقامة ودية ثانية عقب ودية العروبة.