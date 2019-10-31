شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا عن باهر المحمدى: قائد مثالى للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف محمود عبد العاطى دونجا لاعب ارتكاز الإسماعيلى زميله باهر المحمدى بالقائد المثالى للفريق، مشيرا إلى أن تقارب عمره السنى مع باقى زملائه لديه تأثير إيجابى.

وأضاف، فى تصريحات صحفية، "المحمدى نجح فى توفير حالة من التفاهم داخل وخارج الملعب، نظرا لعلاقته الجيدة بزملائه وخبرته الدولية رغم صغر سنه".

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وأكمل لاعب الزمالك والمقاصة السابق "المحمدى يحرص دائما على الأخذ بنصائحى بحكم صداقتنا فضلا عن أننى من أكبر اللاعبين سنا بالدراويش".

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

وحقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.