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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد توافد لاعبى الأهلى على مطار القاهرة للسفر للإمارات لإقامة معسكر خارجى والان مع تفاصيل الخبر
ويخوض الأهلى خلال معسكر الإمارات مباراة ودية سيتم الاتفاق عليها خلال الساعات القليلة المقبلة.
وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى وسمير عدلى المدير الإدارى قد غادرا القاهرة خلال الساعات الماضية للترتيب لبعثة الأهلى.
لاعبو الاهلى
نجوم الأهلى
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