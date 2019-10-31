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شاهد توافد لاعبى الأهلى على مطار القاهرة للسفر للإمارات لإقامة معسكر خارجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، منذ قليل، على مطار القاهرة استعدادا للسفر للإمارات فى العاشرة من صباح اليوم، لإقامة معسكر خارجى لمدة ستة أيام.

 

واستغل الأهلى فترة توقف الدورى لارتباط المنتخبين الأول والأولمبى بمباريات رسمية خلال نوفمبر المقبل.

 

ويخوض الأهلى خلال معسكر الإمارات مباراة ودية سيتم الاتفاق عليها خلال الساعات القليلة المقبلة.

 

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وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى وسمير عدلى المدير الإدارى قد غادرا القاهرة خلال الساعات الماضية للترتيب لبعثة الأهلى.

 

لاعبو الاهلى
لاعبو الاهلى

 

نجوم الاهلى
نجوم الأهلى

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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