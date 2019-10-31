شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد توافد لاعبى الأهلى على مطار القاهرة للسفر للإمارات لإقامة معسكر خارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، منذ قليل، على مطار القاهرة استعدادا للسفر للإمارات فى العاشرة من صباح اليوم، لإقامة معسكر خارجى لمدة ستة أيام.

واستغل الأهلى فترة توقف الدورى لارتباط المنتخبين الأول والأولمبى بمباريات رسمية خلال نوفمبر المقبل.

ويخوض الأهلى خلال معسكر الإمارات مباراة ودية سيتم الاتفاق عليها خلال الساعات القليلة المقبلة.

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وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى وسمير عدلى المدير الإدارى قد غادرا القاهرة خلال الساعات الماضية للترتيب لبعثة الأهلى.