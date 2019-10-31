شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ التدريب على فترتين لرفع الكفاءة البدنية للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة الأول بالإسماعيلى بدءا من اليوم الخميس تدريباته على فترتين صباحية ومسائية خلال فترة التوقف حاليا.

ويستعد الفريق لاستئناف مشواره بمسابقة الدورى المحلى عقب انطلاق أمم أفريقيا للشباب بجانب مواجهة الإياب أمام الجزيرة الإماراتى لحساب منافسات دور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

وحقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.