شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى أزمة قطة ومكى مقابل مليون جنيه.. وجلسة مع فتح الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل مسئولو الزمالك لاتفاق مع الثنائي أحمد حسن مكى وسعيد قطة، لاعبي النادي السابقين، حول تسوية مستحقاتهما المتأخرة لدى القلعة البيضاء والحصول عليها خلال الفترة الجارية.

ويقتضى الاتفاق بحصول مكى وقطة على مليون جنيه، وذلك بعد الجلسة التى عقدها معهما شريف إسلام مدير التسويق بالنادى الأبيض، والذى عقد جلسة أخرى فى الساعات الماضية مع محمود فتح الله مدافع الفريق السابق، للاتفاق معه على تسوية مستحقاته المتأخرة لدى النادى الأبيض على أن يصرف الثلاثى مكى وفتح الله وقطة تلك المستحقات خلال الفترة الجارية حيث ينتظر مسئولو الزمالك وصول بعض الأموال خلال الأسبوع القادم لصرف مستحقات لاعبى الفريق بجانب مستحقات اللاعبين السابقين.

وجاءت جلسات مدير التسويق الزمالك مع لاعبى الفريق السابقين تجنبًا لعقوبات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الذى غرّم اتحاد الكرة المصرى 5 آلاف دولار؛ بسبب عدم إخطاره بوجود مديونيات على ناديا الزمالك والمصرى البورسعيدى لصالح بعض اللاعبين، والخطوة التالية حال عدم إخطار "كاف" بوجود أى مديونية على أى ناد مصرى ستصل العقوبة إلى سحب مقعد من مصر فى عدد الأندية المشاركة فى دورى الأبطال أو الكونفدرالية الموسم المقبل وذلك بعدما طلب "كاف" من الاتحادات الأهلية المشارك فرقها فى البطولات الأفريقية سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية بمراجعة مطابقة الأندية لشروط رخصة الاحتراف وإخطار الكاف بتقرير مفصل عن الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية.