شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجنة التظلمات بعد إلغاء الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، التشكيل الجديد للجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجى بعد إلغاء الجمعية العمومية العادية التى كان مقررا لها أمس الأربعاء.

وكان عضوان باللجنة تقدما باعتذار عن استكمال المهمة بسبب سفرهما للخارج، ليتم إضافة عضوين جديدين بدلا منهما لتتكون من 4 أعضاء ورئيس هو المستشار عادل الشوربجى.

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وكانت اللجنة الأولمبية أرسلت خطابا رسميا لاتحاد الكرة يفيد بإلغاء الجمعية العمومية العادية، وتضمن الخطاب 3 أسباب للقرار أولها أن قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإلغاء الجمعية يرجع إلى أن تصنيف الهيئات الخاص بالأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة غير صحيح وتم رفضه عندما تم تقديمه من المدير التنفيذي السابق ثروت سويلم وتم إرسال نفس التصنيف موقع من المدير التنفيذي الحالي.

وثانيا ان تفويضات الأندية التي تم إرسالها للجمعية العمومية المقبلة لم يتم توقيعها من اللجنة الأولمبية المصرية وهو مخالف لنص المادة 20 من لائحة اتحاد الكرة التي تنص على توقيع استمارات التفويض من الجهات المختصه وهي النادي والاتحاد واللجنة الأولمبية..وثالثا أنه تم إرسال الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بها سبعة أندية لم توفق أوضاعها وتم إستبعادها وبالتالي تواجدها يبطل الجمعية العمومية.