شكرا لقرائتكم خبر عن «دينامو زجرب» الكرواتي يرغب في ضم حسين الشحات: نجم كبير لديه مهارات رائعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف زوران ماميتش، المدير الفني السابق لفريق العين الإماراتي، عن رأيه في حسين الشحات نجم فريق العين السابق والأهلي الحالي، مؤكدًا أنه نجم كبير ولديه مهارات رائعة.

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وأضاف ماميتش، في تصريحات لقناة «الأهلي»، أنه يرغب في ضم الشحات لـ فريق نادي دينامو زغرب الكرواتي لما يملكه من مهارات وإمكانيات جيدة.

وتابع ماميتش، أن الشحات أحد أفضل اللاعبين الذين قام بتدريبهم أثناء فترة عمله مدربًا، حيث إنه يعمل حاليًا مديرًا رياضيًا لنادي دينامو زغرب الكرواتي.

وأكد ماميتش، أن الشحات سيتألق في الدوري الكرواتي حال انضم للفريق.