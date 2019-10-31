شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يفرج مفاجأة: باب الزمالك مفتوح أمام كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن مفاجأة بشأن إمكانية عودة محمود عبدالمنعم كهربا إلى النادي.

Advertisements

وأكد أمير مرتضى، في تصريحات لبرنامج «مساء الأنوار» المذاع على قناة «القاهرة والناس» أن باب الزمالك مفتوح أمام كهربا في حال أراد العودة إلى صفوف الفريق مرة أخرى، مشددًا على أن الفريق بحاجة إلى لاعب بإمكانيات ومهارات كهربا.

وأضاف أمير مرتضى، أن عقد كهربا مع الزمالك كان لمدة 4 مواسم ولكنه قضى موسمين ونصف إعارة في الخارج.

وتابع أن كهربا قام بالهروب من أجل تعديل عقده مع الفريق، موضحًا أنه أسلوب غير لائق في التعامل.