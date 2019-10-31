شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من ليفربول بعد خماسية أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق نادي ليفربول الإنجليزي، على الفوز أمام أرسنال بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح؛ بعد تعادل الفريقين بخمسة أهداف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب الآنفيلد.

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وكتب ليفربول عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لعبنا مباراتين في الكأس ضد آرسنال سُجل خلالها 15 هدفًا.. هذه المباراة لا تخذلنا أبدًا».

وأطاح فريق ليفربول بمنافسه أرسنال من كأس الرابطة الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد تعادل الفريقين بخمسة أهداف لكل منهما في مباراة مثيرة.

وتأهل ليفربول إلى دور ربع النهائي من كأس الرابطة الانجليزي.