شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدي يسجل ويقود أستون فيلا لربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قاد أحمد المحمدي، المحترف بصفوف أستون فيلا الإنجليزي، فريقه للفوز على نادي ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية.

افتتح الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 28، قبل أن يعادل الإيطالي كوتروني التسجيل لولفرهامبتون في الدقيقة 54، ثم سجل أحمد المحمدي هدفا في الدقيقة 57 ليصعد بفريقه إلى دورربع النهائي، مع ليفربول.