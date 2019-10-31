شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أهداف.. ريـال مدريد يتجاوز ليجانيس بخماسية نظيفة ويصعد للمركز الثاني بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاز نادي ريـال مدريد، على نادي ليجانيس بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

وأحرز ريـال مدريد، هدفين بشكل مفاجئ عن طريق كل من رودريجو، وتوني كروس، في الدقيقتين السابعة والثامنة، ثم حصل ريـال مدريد على ركلة جزاء، سجلها سيرجيو راموس، وفي الشوط الثاني، أحرز بنزيما الهدف الرابع في الدقيقة 69 عن طريق ركلة جزاء أخرى، ثم يختم لوكا يوفيتش المباراة بهدف خامس في الدقيقة 91 ليكون أول أهدافه مع ريـال مدريد.

وارتفع رصيد نادي ريـال مدريد للنقطة 21 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد نادي ليجانيس عند النقطة الخامسة في المركز العشرين والأخير.