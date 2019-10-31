شكرا لقرائتكم الزمالك يتوصل لاتفاق مع مكى وقطة لتسوية مستحقاتهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توصل مسؤولو الزمالك لاتفاقا مع الثنائى أحمد حسن مكى وسعيد قطة، لاعبى النادى السابقين، حول تسوية مستحقاتهم المتأخرة لدى القلعة البيضاء والحصول عليها خلال الفترة الجارية .

ويقتضى الاتفاق بحصول مكى وقطة على مليون جنيه، وذلك بعد الجلسة التى عقدها معهما شريف إسلام مدير التسويق بالنادى الأبيض، والذى عقد جلسة أخرى فى الساعات الماضية مع محمود فتح الله مدافع الفريق السابق، للاتفاق معه على تسوية مستحقاته المتأخرة لدى النادى الأبيض على أن يصرف الثلاثى مكى وفتح الله وقطة تلك المستحقات خلال الفترة الجارية حيث ينتظر مسؤولو الزمالك وصول بعض الأموال خلال الأسبوع القادم لصرف مستحقات لاعبى الفريق بجانب مستحقات اللاعبين السابقين.

وجاءت جلسات مدير التسويق الزمالك مع لاعبى الفريق السابقين تجنبًا لعقوبات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" الذى غرّم اتحاد الكرة المصرى 5 آلاف دولار؛ بسبب عدم إخطاره بوجود مديونيات على ناديا الزمالك والمصرى البورسعيدى لصالح بعض اللاعبين، والخطوة التالية فى حال عدم إخطار الكاف بوجود أى مديونية على أى ناد مصرى ستصل العقوبة إلى سحب مقعد من مصر فى عدد الأندية المشاركة فى دورى الأبطال أو الكونفدرالية الموسم المقبل وذلك بعدما طلب الكاف من الاتحادات الأهلية المشارك فرقها فى البطولات الأفريقية سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية بمراجعة مطابقة الأندية لشروط رخصة الاحتراف وإخطار الكاف بتقرير مفصل عن الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية.