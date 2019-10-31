الموجز حققت اللاعبة مريم محمود المتولي الفوز بالمركز الثاني وحصلت على الميدالية الفضية في بطولة العالم برومانيا لـ "مصارعة الذراعين". وعبرت اللاعبة عن سعادتها في منشور كتبته على صفحتها على موقع فيس بوك جاء فيه : «الأفارقة بيحبونا قوي» وكتبت والدة مريم عن موقف لأحد أعضاء الإتحاد الدولي : Advertisements الراجل اللي ماسك العلم مع مريم من نيجيريا.. قبل ما مريم تتكرم وقفنا واتكلم معانا وفرح لما عرف اننا مصريين.. اتاريه له منصب في الاتحاد الدولي.. وهو اللي وزع الميداليات وسلم على مريم بالذات ومسك معاها علم مصر وكان فخور بيه مدربها : فخور بإنك تلميذتي وعبر مدربها عن فرحته بهذا الفوز قائلاً : فخور بأنك تلميذتي و بنتي و صديقتي الغاليه

و ان شاء الله

مزيد من النجاحات في المستقبل

و مزيد من الميداليات

و مزيد من صعود منصات التتويج

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كانت هذه تفاصيل خبر «مريم محمود المتولي» تحصد ميدالية فضية في بطولة العالم لمصارعة الذارعين .. أحد أعضاء الإتحاد الدولي «إفريقي الأصل» يحتفي باللاعبة على طريقته الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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