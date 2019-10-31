شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين أبطال فكرة المبادلة بين الأهلى وبيراميدز فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن هناك تعاوناً جديداً بين الأهلي وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد التعاون الأول الذي حدث بين الجانبين في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد انتقال محمد مجدي قفشة للأهلي في صفقة كلفت الخزينة الحمراء قرابة الـ20 مليون جنيه.

وقبل بدء الميركاتو الشتوى هناك أكثر من لاعب في صفوف بيراميدز ارتبط اسمه بالانتقال للأهلي والعكس صحيح أيضاً ، فهناك أكثر من لاعب أهلاوي مطلوب بشدة في بيراميدز وأبرزهم :

المطلوبون من الأهلي في بيراميدز

تلقت إدارة النادي الأهلي عرضاً من نظيرتها في بيراميدز، بخصوص شراء الـ6 أشهر المتبقية في عقد أحمد فتحي نجم الفريق الأحمر والمنتخب الوطني، والذي ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وعرض مسئولو الأهلي على أحمد فتحي التجديد لمدة موسمين، بعد الحصول على الضوء الأخضر من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في ملف التجديد للاعب الملقب بالجوكر، إلا أن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الآن، حيث لازال يُفاضل بين العروض التي تلقاها، خاصة وأن هناك أحد الأندية الخليجية ترغب بشدة في التعاقد مع الظهير الدولي، في الوقت الذي دخلت إدارة بيراميدز في مفاوضات شفهية مع حسين السيد ظهير أيسر النادي الأهلي.

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المطلوبون من بيراميدز في الأهلي

يضع الأهلي عينه على أكثر من لاعب داخل بيراميدز في الوقت الذي لن يستطيع الأهلي ضم أكثر من 2 لاعبين في الميركاتو الشتوى القادم ومن أبرز اللاعبين الذي يُخطط الأهلي للتعاقد معهم من صفوف بيراميدز سواء في الشتاء أو الصيف القادمين، الثلاثي ايريك تراوري ورجب بكار ونبيل دونجا.