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اتحاد الكرة يحيل الميزانية إلى الجهاز المركزى للمحاسبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إحالة الميزانية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات بعد إلغاء اجتماع الجمعية العمومية العادية التي كان مقررًا لها أمس الأربعاء.

وكانت اللجنة الأولمبية أرسلت خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة يفيد بإلغاء الجمعية العمومية العادية، وتضمن الخطاب 3 أسباب للقرار أولها أن قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإلغاء الجمعية يرجع إلى أن تصنيف الهيئات الخاص بالأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة غير صحيح وتم رفضه عندما تم تقديمه من المدير التنفيذي السابق ثروت سويلم وتم إرسال نفس التصنيف موقع من المدير التنفيذي الحالي.

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وثانيًا إن تفويضات الأندية التي تم إرسالها للجمعية العمومية المقبلة لم يتم توقيعها من اللجنة الأولمبية المصرية وهو مخالف لنص المادة 20 من لائحة اتحاد الكرة التي تنص على توقيع استمارات التفويض من الجهات المختصة وهي النادي والاتحاد واللجنة الأولمبية.. وثالثًا أنه تم إرسال الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بها سبعة أندية لم توفق أوضاعها وتم استبعادها وبالتالي تواجدها يبطل الجمعية العمومية.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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