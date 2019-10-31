انطلاق معسكر الزمالك اليوم فى 6 أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم الخميس، معسكر الزمالك فى مدينة 6 أكتوبر وذلك ضمن التحضيرات لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز المتوقف خلال الفترة الحالية نظرًا لخوض المنتخب الأولمبى منافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التى ستقام فى القاهرة بداية من يوم 8 من شهر نوفمبر القادم حتى 22 من الشهر نفسه، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، بجانب ارتباط المنتخب الأول بخوض مباراتى كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 14 و18 نوفمبر المقبل، بالجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.
وسيشهد انطلاق معسكر الزمالك، خضوع جميع اللاعبين لقياسات بدنية تحت إشراف مدرب أحمال الفريق وذلك بناء على تعليمات من الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق، وذلك للوقوف على الحالة البدنية لجميع اللاعبين كما سينضم لاعبى المنتخب الأول لمعسكر الأبيض اليوم مع زملائهم وهم طارق حامد ومحمود علاء وأحمد سيد زيزو وعبد الله جمعة على أن ينضم الرباعى ذلك للمنتخب الوطنى بعد نهاية معسكر أكتوبر الذى يمتد لمدة 4 أيام وذلك بالاتفاق بين جهاز الفريق الأبيض وكذلك جهاز المنتخب الوطنى.
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