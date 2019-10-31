ملف الأربعاء.. تأهل ليفربول على حساب آرسنال.. ودعم الأهلي لمؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
المحمدي يقود أستون فيلا لربع نهائي الكأس بعد تخطي ولفرهامبتون
بعد 10 أهداف مثيرة.. ليفربول يُقصي آرسنال بركلات الترجيح من كأس الرابطة
رسميا.. مصر تواجه ليبيريا وديا 7 نوفمبر
طرد الطبيب كاد يودي بحياة لاعب.. كواليس 10 دقائق أنقذت لاعب سيراميكا كليوباترا
مران الأهلي.. انتظام معلول وجيرالدو.. وغياب أيمن أشرف
في عيد ميلاده الـ 65.. محمود الخطيب ووالده "كنت بشيله من عين شمس للزيتون"
كينيا تهدد بالانسحاب من مواجهة مصر في تصفيات كأس الأمم
لدعم اللاعب.. الأهلي يصطحب مؤمن زكريا لمعسكر الإمارات
قبل معسكر الإمارات.. انتظام معلول وجيرالدو.. وإنهاء إجراءات السفر
في عيد ميلاده الـ65.. الخطيب محبوب والدته الذي تلقى عزاها في الملعب
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