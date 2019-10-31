شاهد | الدوري مع وليد حلقة الاربعاء 30 أكتوبر

رصدت حلقة الاربعاء 30 أكتوبر من برنامج الدوري مع وليد، حالة القلق والتوتر التي تسيطر على طرفي مباراة ديربي جدة قبل ساعات من انطلاقها ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الخميس.
وشهدت نفس الحلقة، تأييد رئيس نادي الشباب خالد البلطان لقرار تشفير مباريات الدوري السعودي للمحترفين، من أجل مساعدة الأندية على مواجهة تحدياتها المالية في السنوات القادمة، لا سيما في الميركاتو الذي تكثر فيه المزادات على أميز اللاعبين وارتفعت فيه الأسعار بصورة غير مسبوقة في آخر عامين.
وقدم الحلقة لليوم الثالث على التوالي الاعلامي خالد الغشيان بدلاً من زميله وليد الفراج.
إليكم فيديو الحلقة كاملة
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