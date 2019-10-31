رياضة | ناشئات الصيد يتوجن ببطولة الجيزة للكرة الطائرة علي حساب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناشئات الصيد يتوجن ببطولة الجيزة للكرة الطائرة علي حساب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج فريق الكرة الطائرة بنادي صيد الدقى مرحلة ناشئات 16 سنة، ببطولة منطقة الجيزة بعد تفوقه فى المباراة الختامية على نظيره الزمالك 3-0 .

وجاء وادى دجلة فى المركز الثانى بينما احتل الزمالك المركز الثالث بفارق النقاط فى البطولة.

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وحضر المباراة لمؤازرة اللاعبين الدكتور محمد السحرتى عضو مجلس إدارة النادى والدكتور أشرف الفار مدير النشاط الرياضى ومسئولى منطقة الجيزة.

وتضم قائمة الصيد كلاً من: نور احمد ، فريدة طارق ، مريم احمد ، نغم خالد ، حبيبة تامر ، لينا احمد ، نانسى اشرف ، ياسمين هيثم ، سالى محمد ، ، خديجة ابراهيم ، حبيبه محمد ، هند نصر، سلمى احمد ، سلملى محمد ، ندى حمدى ، ندى وليد ، مريم هشام ، نور ياسر.

الجهاز الفني لطائرة صيد الدقي تحت 16 عام: احمد فتحى المدير الفنى ، محمد عبد الرحمن مدرب ، محمد سعد ادارى ، جيلان فضل محلل تقنى ، ندى فضل و اية محمد اخصائى اصابات ، احمد عارف و محمود حسانين خدمات معاونه.