رياضة | موعد مباراة ميلان ضد سبال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ميلان ضد سبال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موعد مباراة ميلان ضد سبال يستضيف ملعب جوزيبا ميزا مباراة قوية بالكالتشيو اليوم، تجمع بين فريقي اى سي ميلان ضد سبال، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مستبقة الدوري الإيطالي. في مباراة يسعي الروسينيري ميلان للفوز للإبتعاد عن المراكز الأخيرة بالدوري.

موعد مباراة ميلان وسبال بالدوري الإيطالي

يقام لقاء ميلان وسبال في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر بتوقيت الإمارات والتاسعة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وسبال بالدوري الإيطالي

سيذاع لقاء ميلان وسبال في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر بتوقيت الإمارات والتاسعة بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 4 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي والدوريات الإوروبية المختلفة.

التشكيل المتوقع لفريق ميلان أمام سبال بالدوري الإيطالي

حراسة المرمى : دوناروما

خط الدفاع : كالابريا، موساشيو، رومانيولي، هيرنانديز

خط الوسط : باكيتا، بيليا، كيسي

خط الهجوم : سوسو، بياتيك، كالهانوغلو

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة ميلان وسبال بالدوري الإيطالي

يوفنتوس 26 نقطة

انتر ميلان 25 نقطة

أتلانتا 21 نقطة

روما 19 نقطة

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لاتسيو 18 نقطة

نابولي 18 نقطة

كالياري 18 نقطة

فيورنتيا 15 نقطة

بارما 13 نقطة

بولونيا 12 نقطة

هيلاس فيرونا 12 نقطة

تورينو 11 نقاط

ميلان 10 نقاط

أودينيزي 10 نقاط

ساسولو 9 نقاط

ليتشي 9 نقاط

جنوى 8 نقاط

بريشيا 7 نقاط

سبال 7 نقاط

سامبدوريا 5 نقاط