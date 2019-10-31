رياضة | رئيس ريال مدريد يصدم زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس ريال مدريد يصدم زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن ما يفكر به فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة ، وموقف ريال مدريد من التعاقدات خلال الميركاتو المقبل.

ووفقاً لصحيفة "آس الإسبانية"، أن إدارة ريال مدريد ورئيس النادي فلورنتينو بيريز لا يريد إبرام أي صفقات خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، بعدما يري بيىيز ان ريال مدريد لا تحتاج لصفقات جديدة بعد الذي قام الفريق لإبرامها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

لماذا قرر بيريز عدم التعاقد مع لاعبين في الميركاتو القادم لمدريد؟

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وأشارت الصحيفة الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تريد توفير الجهد والمال من أجل التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بدلا من الدخول في صفقات تحتاج جهد وأموال خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأيضا ذكرت الصحيفة أن السبب الأخر الذى يجعل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لا يريد الدخول في ميركاتو الشتاء بخلاف التعاقد مع مبابي، هو أن العلاقة بينه وبين زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد ليست علي ما يرام خلال الفترة الحاليه، ومن الممكن رحيل المدرب أوإقالته في أي وقت بسبب تواضع الأداء خلال بطولتى الدوري الإسبانى ودوري أبطال أوروبا.

ويريد بيريز الإستفادة من صفقات الفريق التى أبرمها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية وهم إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وميليتاو وميندي ورودريجو، والذي يري رئيس مدريد أن زين الدين زيدان لم يستفيد منهم حتي الان.