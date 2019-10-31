رياضة | ميلان يتطلع لضم أفضل لاعب في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يتطلع لضم أفضل لاعب في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة اى سي ميلان الإيطالى بتدعيم صفوفه بلاعبين في خط الوسط علي مستوي عالي من الكفائة بعد الأداء المتذبذب للروسينيري خلال المواسم الماضية، مما جعل إدارة الفريق تفكر في التعاقد مع نجم ريال مدريد الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

ميلان يسعي للتعاقد مع نجم ريال مدريد

ووفقاً لصحيفة " لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطاليه أن اي سي ميلان قد وجه صوب عينيه نحو لاعب الوسط الكرواتي لريال مدريد لوكا مودريتش للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة لتدعيم مركز الوسط والذي يعانى منه ميلان خلال الموسم الحالي، وهو ما يرغب به باولو مالديني المدير التقني بالنادي، من أجل التدعيم وإعادة سمعة ميلان في سوق الإنتقالات .

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ويعانى لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسبانى من تراجع في المستوي منذ حصوله علي جائزة أقضل لاعب في العالم العام الماضي، مما جعل فرصة خروجه من ريال مدريد أسهل نسبياً لصفوف ميلان.

ميلان يفاضل بين نجوم برشلونة وريال مدريد

وأشارت أيضا صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطاليه أن اى سي ميلان لا يفكر فقط في التعاقد مع لوكا موذريتش بل يفكر أيضا في نجم ريال مدريد الكولومبي خاميس رودريجيز بجانب التفكير في التعاقد مع أحد لاعبو برشلونة ارتورو فيدال أو إيفان راكيتيتش الذي يعانى من قلة المشاركة مع برشلونة مما يجعله أقرب الراحلين عن البلوجرانا خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

ويستعد ريال مدريد الإسبانى لمواجهة ليجانيس بالدوري الإسباني اليوم ضمن مباريات الجولة الحادية عشر.