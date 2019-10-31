رياضة | ريال مدريد يستهدف التعاقد مع جوهرة الأرجنتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستهدف التعاقد مع جوهرة الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى يسعي للتعاقد مع نجم منتخب الأرجنتين الشاب خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة وسيدخل المرينجي في صراع مع برشلونة للتعاقد مع اللاعب الشاب، لتدعيم الصفوف.

وقرر ريال مدريد الإسبانى الدخول في صراع التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني الشاب ماتياس بالاسيوس لاعب نادي سان لورينزو الأرجنتيني، وفقا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها اليوم، بعدما قام اللاعب صاحب ال 17 عام بلفت الأنظار خلال الفترة الماضية.

ريال مدريد مستعد لتقديم عرض مغري لضم لاعب الأرجنتين

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وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد مستعد لدفع 15,5 مليون جنيه إسترلينى لضم بالاسيوس قبل برشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

ويشارك ماتياس بالاسيوس حاليا مع المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما، والتي تقام في البرازيل.

ويعانى ريال مدريد الإسبانى خلال الفترة الحاليه من تراجع في الأداء ببطولتى الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.