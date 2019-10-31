رياضة | محمد صلاح وماني يثيران أزمة جديدة داخل ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح وماني يثيران أزمة جديدة داخل ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار الثنائي الدولي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، محترفا الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليز، أزمة جديدة داخل أروقة الريدز، وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية إنجليزية.

أزمة محمد صلاح وماني مع الريدز

وأوضحت صحيفة ليفربول إيكو، أنه من المقرر أن يحدث الثنائي محمد صلاح وساديو ماني أزمة داخل أروقة الأنفيلد، عندما تنطلق فاعليات كأس العالم للأندية في الصين، في الفترة مابين 17 يونيو إلى 4 يوليو، بمشاركة 24 فريقًا، بعد زيادة عدد الأندية، وهو الأمر الذي سينتج تصادم واضح بين المواعيد الجديدة للبطولة وبطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة.

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وكانت نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة المقرر إقامتها في الكاميرون، في الفترة ما بين يونيو إلى يوليو 2021، على الرغم من احتمالية استمرار البطولة في يوليو فقط.

وأضافت الصحيفة، أنه إذا توصل ليفربول لحل الأزمة، فإن الثنائي سيواجه احتمالية اللعب طوال الصيف دون راحة، وهو ما قد يؤثر سلبيًا على بداية ليفربول لموسم 2021-2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ضمن مقعدًا في بطولة كأس العالم للأندية 2021، بعد أن تمكن من حصد لقب دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" لعام 2019، بعد تغلبه على توتنهام في المباراة النهائية بنتيجة 2-0، حيث أن النظام الجديد للبطولة يضمن تأهل ثمانية أندية من قارة أوروبا وهم أبطال الشامبيونزليج واليوربا ليج من عام 2018 حتى 2021.