رياضة | صدمه جديدة لأوراوا قبل مواجهة الهلال بدوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمه جديدة لأوراوا قبل مواجهة الهلال بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني وجماهير النادي اليوم الأربعاء 30 أكتوبر صدمه جديدة قبل مواجهة الفريق القادمة ضد نادي الهلال السعودي في بطولة دوري أبطال آسيا.

إصابة نجم أوراوا وغيابه لفترة طويله

وقد أعلن نادي أوراوا اليوم رسميا إصابة يوكي موتو مهاجم الفريق وإحتياجه لتدخل جراحي الفترة القادمة.

وأكد نادي أوراوا أن موتو سيغيب عن الملاعب لفترة قد تصل إلى 4 أشهر قادمة وبالتالي لن سلحق بمواجهة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا.

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الهلال يفقد لاعبين آخرين

ولم يكن موتو هو اللاعب الأول الذي يفقده نادي أوراوا قبل مواجهة الهلال بل سيفقد النادي أيضا تاكيو بسبب الإصابة ونيشيكاوا حارس مرمى الفريق الأساسي بسبب تراكم البطاقات.

موعد مباراة الهلال وأوراوا في دوري أبطال آسيا

ويستعد نادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره نادي أوراوا الياباني يوم السبت 9 نوفمبر القادم ضمن منافسات ذهاب. الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.