رياضة | فالفيردي يستقر على الراحلين من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يستقر على الراحلين من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إستقر إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني على قائمة اللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف النادي الفترة القادمة.

ثلاثة لاعبين يرحلون عن برشلونة

وكشفت صحفية "دون بالون" الإسبانية أن فالقبردي جهز حتى الآن قائمة مكونه من ثلاث لاعبين سيرحلون عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

اللاعبين الراحلين عن برشلونة

وأكدت الصحيفة أن الثلاثة لاعبين الذي سيرحلون عن برشلونة في يناير القادم هم إيفان راكيتيتش وريكي بويج بالإضافة إلى كارليس ألينيا.

موعد مباراة برشلونة القادمة

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي ليفانتي الإسباني يوم السبت القادم 2 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة قي صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- برشلونة 22 نقطة

2- غرناطه 20 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 20 نقطة

4- ريال سوسييداد 19 نقطة

5- إشبيلية 19 نقطة

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6- ريال مدريد 18 بنقطة

7- فياريال 17 نقطة

8- أوساسونا 14 نقطة

9- بلد الوليد 14 نقطة

10- أتلتيك بلباو 13 نقطة

11- خيتافي 13 نقطة

12- فالنسيا 13 نقطة

13- ألافيس 12 نقطة

14- ليفانتي 11 نقطة

15- مايوركا 10 نقاط

16- إيبار 9 نقاط

17- سيلتا فيجو 9 نقاط

18- ريال بيتيس 9 نقاط

19- إسبانيول 9 نقاط

20- ليجانيس 5 نقاط