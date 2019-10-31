اونلاين | BQ يلا شووت ELAHLY مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد suadi League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الاهلي والاتحاد

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يلا كورة مشاهدة مباراة الأهلي والإتحاد بث مباشر

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تاريخ اخر عشر مباريات بين الأهلي والإتحاد فى الدوري السعوي للمحترفين

دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين

2015/11/22

الاتحاد 0 : 3 الأهلي

كأس ولي العهد السعودي للمحترفين

2015/12/31

الاتحاد 0 : 1 الأهلي

دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين

2016/4/2

الأهلي 4 : 2 الاتحاد

دوري جميل السعودي للمحترفين

2016/9/23

الأهلي 1 : 1 الاتحاد

كأس ولي العهد السعودي للمحترفين

2016/12/27

الاتحاد 3 : 2 الأهلي

دوري جميل السعودي للمحترفين

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2017/2/3

الاتحاد 1 : 4 الأهلي

الدوري السعودي للمحترفين

2017/10/21

الأهلي 3 : 0 الاتحاد

الدوري السعودي للمحترفين

2018/2/4

الاتحاد 0 : 0 الأهلي

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

2018/11/25

الاتحاد 1 : 3 الأهلي

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

3/1

الأهلي 1 : 1 الاتحاد

مواعد مباراة الأهلي والإتحاد

الساعة 7:50 مساءاً بتوقيت السعودية

الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت مصر

الساعة 7:50 مساءاً بتوقيت الأردن

الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت سوريا

الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت فلسطين

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإتحاد

القنوات الناقلة : KSA Sports 1 HD تعليق : فعد العتيبي

القنوات الناقلة : KSA Sports HD+2 تعليق : عبدالله الحربي