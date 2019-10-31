الامارات | بالصور.. السعودية تشهد أول نزال مصارعة حرة للسيدات اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. السعودية تشهد أول نزال مصارعة حرة للسيدات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الموقع الرسمي لمؤسسة المصارعة الحرة "WWE"، أمس الأربعاء، عن تنظيم أول نزال للسيدات سيقام في السعودية على استاد الملك فهد الدولي، اليوم الخميس، ضمن موسم الرياض للترفيه الذي يضم نحو 100 فعالية.

وتجمع المواجهة البطلتين نتاليا ولايسي إيفانز بعرض "جوهرة التاج"، إلى جانب مجموعة من النزالات سيظهر فيها أيضا رومان رينز، ونجم الملاكمة للوزن الثقيل تايسون فيوري، والبطل الشهير بروك ليسنر وبطل "اليونيفرسال" سيث رولينز.

ووقالت المؤسسة في بيان صحافي إنها ستبث الحدث العالمي على قناتي "إم بي سي أكشن" وروتانا خليجية بداية من الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية".

وكانت السعودية قد استقبلت نزالات المصارعة الحرة الاستعراضية في يونيو الماضي بمدينة جدة.

من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ على حسابه في "تويتر": "‏ترا ما بقى تذاكر واجد لـ WWE، وعرضهم بكرة الحق عليها قبل ما تخلص"، مضيفاً في تغريدة أخرى: "‏بكرة بروح المصارعة.. هوجن واندر تيكر ورك فلير ونجوم في الرياض.. مستحيل افوتها".

بدورها، حفزت هيئة الترفيه في السعودية الجماهير العاشقة للمصارعة، وغرّدت على حسابها: "‏أقوى وأشهر نجوم WWE صاروا عندنا في ‎#موسم_الرياض.. موعدنا في ‎كراون جول مع نزالات وتحديات ينتظرها كل عشاق المصارعة حول العالم".

يُذكر أن أسعار التذاكر تبدأ من 25 ريال سعودي وتصل إلى 2000 ريال