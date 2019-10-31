الامارات | لابا كودجو نجم «الجولة 5».. وشامبيه أفضل حارس

شكرا لقرائتكم خبر عن لابا كودجو نجم «الجولة 5».. وشامبيه أفضل حارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كسر هداف دوري الخليج العربي، ونجم هجوم فريق العين، التوغولي لابا كودجو، احتكار صانع ألعاب الشارقة، البرازيلي إيغور كورنادو لجائزة «نجم الأسبوع»، التي تقدمها شبكة «سبورت فور أوول» الإخبارية الرياضية، حيث فاز بلقب الجولة الخامسة، بعد التألق اللافت للاعب في لقاء الفجيرة، وتسجيله «سوبر هاتريك».

وحصل لابا كودجو على لقب «نجم الأسبوع» في استفتاء الشبكة، الذي شارك فيه مصوتون من الجماهير، إلى جانب خبراء فنيين، ونال 51.7% من إجمالي أصوات 20 خبيراً فنياً وإعلامياً رياضياً، وما يقرب من 1300 من متابعي الشبكة.

وحل ثانياً قائد الوحدة، المخضرم إسماعيل مطر، محققاً 20.4%، وحاز تألق «سمعة» في ريمونتادا الوحدة أمام عجمان إعجاب جمهور «سبورت فور أوول»، ما دفع البعض للمطالبة بعودته إلى تشكيلة الأبيض في أقرب وقت.

وجاء ثالثاً الهداف الإسباني، نيغريدو، نجم النصر، بـ14.2% من الأصوات، بعد قيادة العميد لتحقيق فوز مهم في الديربي على شباب الأهلي.

وشهدت قائمة اللاعبين المميزين هذا الأسبوع عودة ويلتون سواريز (الوصل) للظهور مرة أخرى، محققاً المركز الرابع بـ5.6%، تلاه علي مبخوت (الجزيرة)، وبيسمارك (خورفكان)، وكريستيان لوبيز (حتا).

أما على مستوى حراسة المرمى، فقد نال الجائزة حارس النصر أحمد شامبيه، وحصل على 40% من تصويت الخبراء إلى جانب 12.4% من الجمهور، وبنسبة إجمالية بلغت 52.4%، ليقتنص جائزة «نجم الأسبوع» للمرة الأولى هذا الموسم. أما جائزة أفضل حكم فقد ذهبت بمعدل 60% إلى أحمد سالم خلفان، حكم مباراة حتا والشارقة، وصاحب الموقف الطريف «اعتذار الخشم» مع لاعب الشارقة علي الظنحاني، وحل في المركز الثاني زايد داوود، مساعد أول لقاء الفجيرة والعين، بنسبة 28%، وجاء مسعود حسن، المساعد الأول للمواجهة المثيرة بين حتا والشارقة، في المركز الثالث بـ12%.

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وأعلن منظمو الجائزة أن شركة «إيكا سبورت»، لصاحبها عيسى الخاجة، تقدم كأس «سبورت فور أوول» في كل جولة. ويخصص مركز هانوفر الطبي للأسنان بالشارقة، أحد رعاة الجائزة، ثماني قسائم «هوليوود سمايل» لنجوم الجولات، تبلغ قيمة القسيمة الواحدة 15 ألف درهم.

- تفوق لاعب العين بـ51.7%، والثاني إسماعيل مطر 20.4%، ثم نيغريدو 14.2%.

- شامبيه نال جائزة حارس المرمى بعد أدائه المميز في الديربي أمام شباب الأهلي.

- يشارك في التصويت

على الجائزة في كل

جولة الجمهور وخبراء

فنيون وإعلاميون.