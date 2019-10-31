شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يطيح بأحلام تشيلسي ويتأهل لربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل مانشستر يونايتد لدور ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزه على تشيلسي بهدفين مقابل هدف، في مباراة جمعت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج في دور الـ16 من البطولة.

سجل هدف مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد في الدقيقة 25، من ضربة جزاء بعد عركلة اللاعب الإسباني ماركوس ألونسو للاعب مانشتسر دانيال جيمس، وفي الشوط الثاني، تعادل البلجيكي ميتشي باتشواي في الدقيقة 61، وفي الدقيقة 73، عاد راشفورد ليسجل هدف التقدم لفريقه والهدف الثاني له من ضربة حرة مباشرة.