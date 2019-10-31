عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حارس الأهلي المصري يكشف تفاصيل عرض أستون فيلا الإنجليزي

الخميس 31 أكتوبر 2019

الخليج 365

كشف الدولي محمد الشناوي، حارس الأهلي المصري، عن تفاصيل العرض المغري الذي تلقاه من نادي بيراميدز، بعد مشاركته في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا العام الماضي.



وأكد الشناوي، في تصريحات تلفزيونية، أنه تلقى عرضاً من بيراميدز مقابل ٢٥ مليون جنيه في الموسم الواحد على سبيل الإعارة، لافتاً إلى أن إدارة الأهلي تمسكت باستمراره مع الفريق.

وأضاف أن محمد يوسف، المدرب العام السابق لفريق الأهلي، أبلغه بأن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب رفض العرض.

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وعن أسوأ لحظة في حياته، علق قائلا "مباراة صنداونز الجنوب أفريقي التي خسرها الفريق بخماسية"، متمنياً أن يلاقي الفريق نفسه مجدداً في المرحلة المقبلة من أجل رد الاعتبار.

وفيما يخص احترافه في الفترة المقبلة، عقب الشناوي بقوله: "هناك وكالة أجنبية تحدثت معه بشأن تسويقي في أوروبا".

وأكمل "تلقيت عرضا من تلك الوكالة للانتقال إلى أستون فيلا الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه الثنائي أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه".

وتابع "الجهاز الفني لفريق أستون فيلا سأل الثنائي المصري عني"، لافتاً إلى أن العروض توقفت خلال الوقت الراهن.

ونفى حارس الأهلي السابق وجود أي عرض رسمي من فريق مانشستر يونايتد، مؤكداً أنه يرغب في الاحتراف بالدوري الإنجليزي الممتاز.