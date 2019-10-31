شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى دعبس وشريف كمال يتنافسان على رئاسة الهوكى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اليوم الخميس ، الجمعية العمومية لاتحاد الهوكى لمناقشة الميزانية واعتماد خطة النشاط فضلا عن إجراء الانتخابات على المقاعد الشاغرة .
يتنافس على الرئاسة كل من ، يحيى دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية و عضو الإتحاد السابق و شريف كمال نائب رئيس الاتحاد بعدما تقدم باستقالته مؤخرا من أجل التقدم على الرئاسة .
بينما يتنافس على مقعدى العضوية الشاغرين فى ظل إستقالة كمال و دعبس كلا من ، رامى محمد بدر لاعب سموحة السابق وعلاء محمد صديق لاعب الشرقية للدخان السابق و طارق عبد الرحمن و طارق الجمال و عادل خيرت و عصام عبد الرحمن و محمد السيد .
وتقدم هانى حمودة الرئيس السابق باستقالته من مجلس الإدارة لاختلاف فى وجهات النظر منذ شهر رمضان الماضى، ليتولى نائبه شريف كمال أعمال الرئيس قبل أن يتقدم باستقالته هو الأخير من أجل التقدم بأوراق ترشحه على مقعد الرئيس .
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