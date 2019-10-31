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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بوروسيا دورتموند يقصي مونشنجلادباخ ويتأهل للدور الثالث بكأس ألمانيا الخميس 31 أكتوبر 2019 تأهل بوروسيا دورتموند إلى الدور الثالث من كأس المانيا بعد الفوز الثمين على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب "سجنال ايدونا بارك" فى الدور الثانى من المسابقة.

وسجل هدفى دورتموند، الواعد جوليان براندت فى الدقيقتين 77 و80، بعد أن كان ماركوس تورام قد أحرز هدف التقدم لجلادباخ فى الدقيقة 71. Advertisements وأقيمت فى نفس التوقيت مباريات فى نفس الدور انتهت على النحو التالى: فورتونا دوسلدورف 2 Vs إرتسجيبرجة 1 سانت باولى 1 Vs اينتراخت فرانكفورت 2 فولفسبورج 1 Vs لايبزيج 6

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