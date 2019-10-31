شكرا لقرائتكم مجلس الاسماعيلى يجتمع بميودراج لمناقشة خطة تدعيمات الدراويش فى الانتقالات الشتوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان جلسات مع الصربى ميودراج المدير الفنى للفريق خلال فترة الدوري من أجل مناقشة خطة تدعيمات الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل بدء التحرك مبكراً فى تدعيم المراكز الشاغرة فى صفوف الفريق الأصفر.
ومن المنتظر أن يطلب ميودراج من مسئولى ناديه خلال الجلسة سرعة التعاقد مع مهاجم وظهير أيسر متميزين ، لاسيما أن التعاقدات التي أبرمها الدراويش خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لم تشمل أي ظهير أيسر، الأمر الذي جعل الجهاز الفني يقرر الاعتماد على المدافع إبراهيم أبو اليزيد، ظهير أيسر، لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق بصفة مؤقتة فضلا عن حاجة الفريق لمهاجم أجنبى قوى لقيادة خط هجوم الدراويش بجانب المهاجمين المتواجدين.
ويستعد الإسماعيلى لاستئناف مشواره بمسابقة الدورى الممتاز بجانب لقاء الإياب بالإمارات أمام الجزيرة فى إطار الدور ثمن النهائى ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.
وحقق الاسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
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