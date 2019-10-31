شكرا لقرائتكم خبر عن السلحدار يكشف كواليس استبعاد ثلاثى الاسماعيلى من المنتخب الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أدهم السلحدار المدرب العام للإسماعيلى، أن استبعاد محمد صادق وأحمد أيمن ثنائى الفريق من قائمة المنتخب الأوليمبي هى وجهة نظر فنية نحترمها بكل تأكيد.

ويتبقى عبدالرحمن مجدى جناح الإسماعيلى ممثلا وحيدا للفريق بقائمة المنتخب الأوليمبى الذى يستعد للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية مطلع نوفمبر المقبل.

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وأضاف السلحدار فى تصريحات خاصة :”تحدثت مع الثنائى الذين أكدا على احترامهما لاختيارات المدير الفني للمنتخب الأوليمبى وطالبتهما بضرورة تقديم مجهود مضاعف خلال الفترة المقبلة للعودة مجددا لصفوف المنتخب الأوليميى والتأكيد على مدى احقيتها فى التواجد ضمن التشكيلة الأساسية”.

وبسؤاله عن فترة التوقف أجاب مدرب الإسماعيلى :”ستكون مفيدة للاعبين لاسيما أن الفريق كان في احتياج كبير لبعض الراحة من أجل تصحيح الأخطاء الفنية وتطوير المستوي الفني والبدنى”.

وأتم حديثه،”الجهاز الفنى كان حريصا علي تنظيم سلسلة من المباريات الودية مع فرق مميزة من الدوري الممتاز من أجل تحقيق احتكام قوى واكساب جميع اللاعبين حساسية المشاركة”.