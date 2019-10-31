شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: وقعت للأهلى على بياض قبل انتقالى للعين الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، أنه وقع للمارد الأحمر علي بياض قبل انتقاله لصفوف العين الإماراتي، مشيراً إلى أن الصفقة فشلت بسبب طلبات فريقه السابق مصر المقاصة.
وقال الشحات في تصريحات لبرنامج "سهرة مع" المذاع عبر قناة الأهلي:" جلست مع عصام سراج مدير لجنة التعاقدات وقتها ووقعت على بياض قبل الانضمام للعين الإماراتي".
وأضاف الشحات ، أنه كان هناك خلاف في المفاوضات بين الأهلي والمقاصة بسبب المقابل المادي بالإضافة إلي ضم لاعبين من الفريق الأحمر، موضحاً أنه تلقى عرضا من العين الإماراتي وقمت بالاتصال بعصام سراج ولكنه لم يقم بالرد عليه.
وقال الشحات، "تاني يوم تحدث معي عصام سراج، وقالي متقلقش وأنا كنت بكلم المسئولين في الأهلى، ولكن المفاوضات توقفت وتم انتقالي للعين".
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