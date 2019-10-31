شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثامن جولات محترفى اليد والمرتبط 2002 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الخميس، مواجهات مهمة في إطار الجولة الثامنة بدوري كرة اليد المحترفين الكبار للرجال والمرتبط مواليد 2002 للموسم المحلى 2019 /2020 .
وتشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من الزمالك مع الحوار وجزيرة الورد مع محافظة الفيوم وحدائق الأهرام مع الزهور والجزيرة مع طلائع الجيش وسموحة مع هليوبوليس وأصحاب الجياد مع الأولمبى والبنك الأهلى مع الطيران وسبورتنج مع المعادى و6 أكتوبر مع الأهلى .
فيما تقام الجولة التاسعة غدًا الجمعة بلقاءات بين كل من محافظة الفيوم مع الزمالك والزهور مع الحوار وجزيرة الورد مع الجزيرة وحدائق الأهرام مع سموحة وطلائع الجيش مع أصحاب الجياد وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأولمبى مع سبورتنج والطيران مع 6 أكتوبر والأهلى مع المعادى.
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