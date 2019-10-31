شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغادر القاهرة اليوم لخوض معسكر خارجى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير فريق الاهلي اليوم، الخميس، إلى الإمارات لإقامة معسكر خارجي يستمر ستة أيام يخوض خلالها المارد الأحمر مباراة ودية في إطار استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدوري المتوقف حاليًا لارتباطات المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021) ولارتباط المنتخب الأولمبي بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
ويشارك في المعسكر لاعبي الأهلي الدوليين (أحمد فتحي ومحمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود وحيد ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات) قبل انضمامهم للمنتخب الأول بعد انتهاء المعسكر.
وسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري البعثة أمس للترتيب لملاعب التدريب وحجز الفندق وغيرها من الأمور المتعلقة بالمعسكر.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يغادر القاهرة اليوم لخوض معسكر خارجى فى الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.