شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغادر القاهرة اليوم لخوض معسكر خارجى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير فريق الاهلي اليوم، الخميس، إلى الإمارات لإقامة معسكر خارجي يستمر ستة أيام يخوض خلالها المارد الأحمر مباراة ودية في إطار استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدوري المتوقف حاليًا لارتباطات المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021) ولارتباط المنتخب الأولمبي بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويشارك في المعسكر لاعبي الأهلي الدوليين (أحمد فتحي ومحمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود وحيد ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات) قبل انضمامهم للمنتخب الأول بعد انتهاء المعسكر.

وسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري البعثة أمس للترتيب لملاعب التدريب وحجز الفندق وغيرها من الأمور المتعلقة بالمعسكر.