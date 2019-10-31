شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: رفضت عرضا خياليا من بيراميدز بعد مونديال روسيا خلال مكالمة هاتفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد الشناوي حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر عن رفضه لعرض من نادي بيراميدز قيمته 88 مليون جنيه على سبيل الإعارة لمدة موسم بعد مشاركته فى كأس العالم الأخير بروسيا.

وأضاف الشناوي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" الذي يقدمه الاعلامي أحمد شوبير علي قناة أون سبورت، أنه رفض عرض بيراميدز خلال مكالمة هاتفية مع محمد يوسف مدرب الفريق وقتها، مؤكداً أنه متمسك باستمراره في القلعة الحمراء .

وأوضح حارس مرمي منتخب مصر، أنه رفض عرض برتغالي في عام 2016 عندما علم برغبة الاهلي في ضمه ، مؤكداً أنه عودته للقلعة الحمراء مرة أخري كان أسعد يوم في حياته وكان بمثابة رد اعتبار له .

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وأشار الشناوي ، إلى أنه منذ خروجه من الاهلي منذ عام 2009 وأنه علي إصرار للعودة مرة أخري وأن يكون الحارس الأول للفريق ، مضيفاً أنه تعلم الكثير من حلمي طولان وفاروق جعفر ومختار مختار خلال وجوده معهم في أندية مختلفة قبل النادي الأهلي.