تصريحات الأربعاء.. 50 مليون تقرب نجم دجلة من الزمالك.. وتفضيل الشناوي الأهلي على الاحتراف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأربعاء.
الشناوي: لو واجهنا صنداونز سنفوز في ملعبهم ونحصد دوري الأبطال
أمير مرتضى منصور: دجلة طلب 50 مليون جنيه لترك عبدالعاطي
رئيس وادي دجلة يعلق على توقيع عبدالعاطي للزمالك
الشحات: تريكة تواصل معي لأول مرة في كأس العالم للأندية
الشناوي يحكي.. نادي بالدوري رفض ضمه.. وتفضيل الأهلي على الاحتراف
كابونجو يحدد موعد وصوله للقاهرة للاجتماع بمسؤولي الزمالك
كارتيرون يتمنى مواجهة الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا
من الأسرع: صلاح أم ماني؟ لاعب ليفربول يرد
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