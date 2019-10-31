الشناوي يكشف كواليس العرض "المغري" من بيراميدز

كشف محمد الشناوي حارس الأهلي، عن عرض بيراميدز الضخم الذي قدمه من أجل ضمه من صفوف المارد الأحمر.
قال الشناوي في تصريحات تليفزيونية: "بيراميدز أرسل
وتابع الشناوي "لست غاضبًا لرفض العرض والأهلي خيره علي و هو من جعلني كما أنا الأن".
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