الشناوي يكشف كواليس العرض "المغري" من بيراميدز

كشف محمد الشناوي حارس الأهلي، عن عرض بيراميدز الضخم الذي قدمه من أجل ضمه من صفوف المارد الأحمر.

قال الشناوي في تصريحات تليفزيونية: "بيراميدز أرسل

عرض رسمي للأهلي بـ ٨٨ مليون جنيه من أجل ضمه على سبيل إعارة موسم، وكان راتبي سيكون ٢٥ مليون جنيه سنويا وبمجرد ما الأهلي قال لا أنا لم أتحدث في الأمر مرة أخرى".

وتابع الشناوي "لست غاضبًا لرفض العرض والأهلي خيره علي و هو من جعلني كما أنا الأن".